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LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM LGS sonuçları sorgulama!

10 Ağustos 2020 Pazartesi - 9:14 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 9:25

LGS sonuçları açıklandı mı? Liseye girecek binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.


Liselere Geçiş SInavı sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edildi. Öğrenci T.C. kimlik numarası ve doğum tarihleri ile sonuçlara ulaşabilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

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