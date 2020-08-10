LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM LGS sonuçları sorgulama!

Liselere Geçiş SInavı sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edildi. Öğrenci T.C. kimlik numarası ve doğum tarihleri ile sonuçlara ulaşabilecek.
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Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.