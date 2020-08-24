LGS 3. tercih sonuçları 2020 sorgulama ekranı! LGS 3. tercih sonuçları nereden öğrenilir?

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas 3. tercih sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınan LGS 3. tercih sonuçları açıklandı. LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonucuna göre, öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti. İşte LGS 3. tercih sonuçları 2020 sorgulama ekranı…

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları aynı zamanda LGS 3. tercih sonuçları meb.gov.tr adresinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek. İşte MEB LGS 3 tercih sonuçları 2020...

YÜZDE 98 TERCİH ETTİKLERİ OKULA YERLEŞTİ

LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonucuna göre, öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirildi. 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.