LGS 2021 sınav tarihi! LGS sınavı ne zaman 2021? 81 ile yazı gönderildi!

LGS 2021 sınav tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS sınavı hakkında açıklama yaptı. Liseye geçişlerde öğrencilerinin üniversite için girdiği LGS 2021 sınavı ne zaman yapılacak?

LGS 2021 sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. LGS 2021 ne zaman yapılacak? Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

2021 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

LGS NEDİR, NASIL YAPILIR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS BAŞVURU ŞARTLARI

2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2018–2019 Öğretim yılında yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve

25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.

Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başlayacak. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.