2021 LGS sınavının yapılacağı tarih açıklanınca, gözler LGS örnek soruların yayınlanıp yayınlanmadığına çevrildi. LGS sözel sayısal örnek soruları hakkında araştırma yapılmaya başlandı. LGS örnek sorular çalışma kitapçığı yayınlandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Liseye geçiş yapacak 8. sınıf öğrencilerini arama motorlarına yöneldi, LGS 2021 örnek çalışma soruları kitapçığı yayımlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

2021 LGS örnek sorular hakkında yapılan araştırmalar, LGS sınav tarihinin ilan edilmesiyle arttı. LGS sözel sayısal örnek sorular çalışma kitapçığı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler sınava hazırlık yapmaya başlarken, sınavda çıkabilecek örnek soruları sorgulaya başladı. Peki, LGS 2021 örnek çalışma soruları kitapçığı yayımlandı mı? LGS örnek sözel sayısal soruları…

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI MI?

LGS sınavı örnek soruları henüz yayınlanmadı. Kitapçığın kasım ayının sonlarına doğru MEB tarafından duyurulması bekleniyor.

LGS'DE KAÇ SORU VAR?

Sınavda Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

Sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan süre geçen yıla göre 20 dakika uzatıldı. Buna göre, sınavın birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verilecek. İkinci bölümdeki 40 soruluk sayısal alan testleri için ise 80 dakika süre tanınacak.

Sözel bölümde soru sayıları

Türkçe: 20 soruDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru

Yabancı Dil: 10 soru

Toplam 50 soru (Süre 75 dakika)

Sayısal Bölüm soru sayıları

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

Toplam 40 soru (80 dakika süre)