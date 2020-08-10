LGS 2. tercihler ne zaman 2020? Lise boş kontenjan 2020 ve LGS 2. Tercih 2020

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler gözlerini LGS 2.tercih tarihine çevirdi. LGS yerleştirme sonucuna göre, bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ikinci tercihlerin ne zaman başlayacağını ve boş kontenjan ile taban puanların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. 2 dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakillerini kaçırmak istemenler, LGS 2.tercihler ne zaman başlıyor? LGS 2.tercih boş kontenjan ve taban puanları ne zaman ilan edilecek?

LGS 2.tercih dönemi için öğrenciler sabırsızlıkla bekliyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, bir liseye yerleşemeyen öğrenciler boş kontenjan ve taban puanlarına göre LGS 2. tercih tarihlerini araştırmaya başladı. LGS 2. Tercih ne zaman? Lise tercih tarihleri 2020 ve Lise boş kontenjan 2020…

LGS 2.TERCİH NE ZAMAN 2020?

LGS tercih sonuçlarına göre bir liseye yerleşemeyen adaylar için 2.tercih dönemi başlayacak. Ağustos ayında tercih sonucuyla herhangi okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre 2.nakil başvurularını yapacak.

2. nakil başvuruları 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak.

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları meb.gov.tr ve eokul.meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler ise http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı