LGS 2 tercih sonuçları 2021 meb.gov.tr üzerinden sorgula! LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı, LGS 1. nakil sonuçları nereden bakılır? LGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı…

LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı, sorusu yanıt buldu. MEB beklenen LGS 2. tercih sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları online sistem üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler LGS 2. Tercih sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçlar da 9 Ağustos'ta açıklanacak. İşte LGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı…

MEB LGS ek yerleştirme sonuçlar 2 Ağustos tarihinde açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için Yerleştirmeye Esas 1’inci Nakil Sonuçları açıklandı. 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvurusu yapılan 2021 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1’inci Nakil Sonuçları yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. LGS 2 tercih sonuçları sorgulama ekranı…

2. NAKİL TERCİH BAŞVURU SONUÇLARI 9 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK!

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.



Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

BOŞ KONTENJANLAR DA AÇIKLANDI

LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.



Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.



Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.