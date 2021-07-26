LGS 2. tercih ekranı ve nakil işlemleri! LGS 2. tercih ne zaman, 2. tercihler nasıl yapılır? İŞTE ek tercih tarihleri…

LGS 2.tercihler ile nakil işlemleri LGS sonuçlarının açıklanmasıyla en çok araştırılan konular arasına girdi. LGS tercih sonuçları sonucunda istediği okula yerleşemeyen öğrenciler 2.tercih olarak da bilinen nakil sürecini merak ediyor. Peki, LGS 2. tercihler ne zaman? LGS 2. tercihler nasıl yapılır? İşte LGS 1. ve 2. Nakil süreci hakkında merak edilenler…

LGS ek tercihler olarak bilinen nakil süreci detayları sorgulanmaya başladı. LGS tercih sonuçlarına göre istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler için 2.tercih hakkı bulunuyor. 2. Tercih hakkıyla nakil olacak öğrenciler süreç ile ilgili bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki LGS nakil nasıl yapılır? LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılacak? İşte LGS nakil işlemleri ile LGS 1. ve 2. tercih yapma ekranı!

LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS 2.tercihleri yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 202

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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LGS NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir. Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ya da Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir. Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Mesleki Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebileceklerdir.