Liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Lise kontenjan sorgulama…

LGS tercih sonuçlarına bağlı olarak binlerce öğrencinin okuyacağı lise belli oldu. LGS 2. Nakil sonucunun ardından bir okula yerleşemeyen öğrencilerin lise arayışı devam ediyor. Hiçbir lise kazanamayanlar ne yapacak 2020, sorusuna yanıt arıyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler boş kontenjanlara yerleşecek. Boş kontenjanlara başvuru ise İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme başvuruları alınacak. İşte Lise bol kontenjan sorgulama…

Liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Lise birinci ve ikinci nakil başvurularının açıklanmasının ardından liselere birçok öğrenci yerleşti. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme başvurular 24-26 Ağustos arasında alınacak.

LİSE KONTENJAN SORGULAMA

24 Ağustos ve 26 Ağustos arasında hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvuruları alınacak. LGS lise boş kontenjanları ve taban puanları e-okul üzerinden bakabilirsiniz.

LİSE BOŞ KONTENJAN SORGULAMA

Okulların boş kontenjanları ve taban puanlarını ise e okul sistemine giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 98'İ YERLEŞTİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sürecinin merkezi yapılan kısmının başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, "Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler." bilgisini verdi.

Özer, 2020 LGS kapsamındaki merkezi yerleştirme sürecinin 2. nakil sonuçlarının açıklanması ile birlikte tamamlanmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu sene LGS kapsamında liselere yerleştirmelerde hem öğrenci sayısı artışının hem de Kovid-19 salgın sürecinin iki önemli dezavantaj olduğuna işaret eden Özer, "Özellikle 8. sınıf öğrenci sayısında yaklaşık 500 binlik öğrenci artışının sisteme yüklediği aşırı yük, yerel olarak tüm illerdeki kayıt bölgelerinde her lise türünde yeterli kontenjan oluşturmamızla rahatlıkla çözüldü. 2019 yılında da olduğu gibi yerleştirme sürecinin merkezi yapılan kısmı başarılı bir şekilde tamamlandı ve yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ikinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvuruların bugünden itibaren 26 Ağustos'a kadar alınacağını ve 28 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını söyledi.