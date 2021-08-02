LGS 1. nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarını erişime açtı. Öğrenciler sonuçları www.meb.gov.tr adresinden nakil sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, LGS 2. nakil ne zaman 2021? LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 2.nakil başvuru ekranı ve LGS 2.nakil tercih yapma kılavuzu!

LGS nakil sonuçları açıklandı. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının açıklanacağı MEB tarafından erişime açıldı. LGS 1. Nakil sonuçların açıklanmasıyla 2. Nakil başvuru süreci hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki, LGS 2. nakil ne zaman 2021? LGS 2. nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS 2.nakil başvuru ekranı ve LGS 2.nakil tercih yapma kılavuzu!

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LGS 2. NAKİL NE ZAMAN 2021, 2. NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 9 Ağustos'ta duyurulacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları www.meb.gov.tr adresinden sorgulanıyor.

BOŞ KONTENJANLAR DA AÇIKLANDI

LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.



Öte yandan, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. Yerleştirmeye esas 1. nakil süreci bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.