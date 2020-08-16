LGS 1 nakil sonuçları 2020 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları nereden bakılır? LGS 1. nakil sonuçları sorgulama!

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, lise nakil işlemleri başladı. 3 aşama şeklinde olan lise nakil işlemlerinin ilki 10 Ağustos'ta başladı ve 14 Ağustos’ta sona erdi. Okul değiştirmek isteyen ya da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 1. nakil sonuçlarının durumunu merak ediliyor. LGS 1.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS 1. nakil sonuçları sorgulama…

LGS tercih sonuçlarının belli olmasıyla herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler lise 1. nakil işlemlerini 14 Ağustos’ta tamamladı. E-okul üzerinden nakil başvurularını tamamlayan öğrenciler, gözlerini LGS nakil sonuçlarına çevirdi. LGS nakil sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, LGS 1 nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları nereden bakılır? İşte LGS 1. nakil sonuçları sorgulama!

LGS 1 NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 1. nakil sonuçları 17 Ağustos'ta erişime açılacak.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA

LGS 2. NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları sona erdi. Gözler 2. Nakil işlemlerinde. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.