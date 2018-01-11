11 Ocak 2018 Perşembe
İSTANBUL 
12°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.719 0.99 EURO 4,5520 0.15
USD 3,7790 -0.57 ALTIN 160,610 -0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Leyla Zana'nın vekilliği düştü

DHA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 19:27 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 20:12

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği, "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.


Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Genel Kurula, HDP'li  Zana'nın birinci yasama yılı ile ikinci yasama yılı 1 Ekim 2016 ile 30 Nisan 2017  tarihleri arasında Anayasa'nın 81. maddesine uygun biçimde ant içmeden aralıksız  olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmamasına bağlı devamsızlığı nedeniyle  Anayasa'nın 84. ve İçtüzüğün 138. maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin  yapılması için Başkanlık Divanı'nın kararı ve TBMM Başkanlığı tezkeresi ile  Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporunun  oylamasının yapılacağını duyurdu.
 
Ardından açık oylamanın şekli; elektronik oylama cihazıyla yapılması  yönünde Genel Kurulun onayına sunularak, kabul edildi.
 
Zana'nın birinci yasama yılı ile ikinci yasama yılı 1 Ekim 2016 ile 30  Nisan 2017 tarihleri arasında 212 birleşime katılmaması nedeniyle  milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili oylama yapıldı.
 
Leyla Zana'nın milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tamsayısının  salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oyla düşürüldü.
 
Genel Kuruldaki oylamaya 324 milletvekili katıldı. Oylamada 302 kabul,  22 ret oyu verildi.
 
Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Zana'nın  milletvekilliğinin düşürüldüğünü açıkladı.
 
  

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.