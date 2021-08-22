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Leyla Tanlar imaj değiştirdi!

22 Ağustos 2021 Pazar - 13:13 | Son Güncelleme : 22 08 2021 - 13:13

'Paramparça' adlı diziyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Leyla Tanlar imajını değiştirdi.


'Paramparça' dizisiyle şöhreti yakalayan son olarak 'Ferhat ile Şirin' adlı yapımda rol alan Leyla Tanlar, bir ara sosyal medyayı aktif olarak kullanıyordu. Ancak 4 Eylül 2020'de üniversiteden mezun olduğunu duyurup dijital ortamlardan elini ayağını çekti. 10 ay süren detoks kısa süre önce ise son buldu.
 
İki yıldır ekranlardan uzak olan genç oyuncu, tatilden karelerini zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor. Tanlar, son olarak ise imaj değişikliğine gitti.
 
 
Saçlarının rengini değiştiren ünlü oyuncu hayranlarından tam not aldı.
 
 

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