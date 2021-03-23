Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? “Leyla ile Mecnun Exxen ile tekrar yayınlanacak” iddiası! O gemi bir gün gelecek…

Leyla ile Mecnun yeniden mi yayınlanacak? TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damgasını vuran Leyla ile Mecnun dizisinin Acun Ilıcalı'nın ocak ayında piyasaya çıkardığı Exxen platformunda yeniden çekileceği iddia edildi. Leyla ile Mecnun dizisinin tekrar başlayacağı haberleri hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Peki, Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor?

Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı Sihirli Annem'den sonra şimdi Leyla ile Mecnun dizisinin yayın haklarını aldı. 2011-2013 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan, yönetmen koltuğunda Onur Ünlü, Eyüp Boz ve Murat Onbul'un oturduğu Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisi Exxen platformunda yeniden çekilecek. Sihirli Annem dizisinin haklarını almış ve farklı isimlerle yeniden çekerek Exxen platformunda yayınlanmıştı.

Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yayın hakları Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Leyla ile Mecnun dizisi ocak ayında piyasaya çıkarılan dijital içerik platformu Exxen'de yayınlanacak. Sihirli Annem dizisinden sonra yeniden çekilecek 2. dizi olan Leyla ile Mecnun'un yönetmenliğini yine Onur Ünlü yapacak.

Leyla ile Mecnun’da eski kadro olacak mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde Ali Atay, Ezgi Asaroğlu, Melis Birkan, Müge Boz, Zeynep Çamcı, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Köksal Engür ve Ege Tanman gibi isimler yer alıyordu. Yaz aylarında başlaması planlanan dizinin ekibiyle görüşmeler başladı. Dizinin Exxen'de yayınlanacak versiyonunda hangi oyuncuların oynayacağı ise henüz bilinmiyor.