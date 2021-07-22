Leyla ile Mecnun yeni fragman yayınlandı! Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor?

Absürt komedi Leyla ile Mecnun dizisi yeniden yayınlanmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinden ilk fragman geldi. Yıllar sonra eski kadrosuyla devam eden Leyla ile Mecnun dizisinin yeni fragmanı hayranları tarafından araştırılıyor. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?

2011-2014 yılları arasında TRT 1’de yayınlanan absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun', 8 yıl sonra Exxen ile geri dönüyor. Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Köksal Engür, ve Osman Sonant'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni Leylası ise Deniz Işın oldu. Dizinin senaryosunu yine Burak Aksak kaleme alırken, yönetmenliğini de Onur Ünlü üstleniyor. Peki, Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor? İşte Leyla ile Mecnun yeni fragman…

Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?

Exxen platformunda seyirciyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun'un yeni bölüm yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

Leyla ile Mecnun yeni fragman