Leyla ile Mecnun Exxen’de ne zaman yayınlanacak, yeniden ne zaman başlayacak ? Leyla ile Mecnun Exxen oyuncuları

Leyla ile Mecnun yeniden ne zaman başlayacak? TRT1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Leyla ile Mecnun dizisi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen adlı platformda yeniden izleyiciyle buluşacak. Acun Ilıcalı tarafından yapılan paylaşımda dizinin tam kadro olarak çekileceği duyuruldu.

Efsane diziler arasına giren, yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Leyla ile Mecnun dizisi, final yaptı. Final yapan dizinin videoları Youtube üzerinden de çokça izlendi. Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin paylaştığı Leyla ile Mecnun dizisi Türkiye'de en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak diziyle ilgili açıklama yaptı. Acun Ilıcalı'nın ve Exxen'in resmi Instagram hesabından paylaşılan gönderide, "Efsane geri dönüyor! Leyla ile Mecnun yakında tam kadro Exxen'de" ifadeleri kullanıldı.

LEYLA İLE MECNUN YENİDEN NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Dizi 26 Haziran'da sete çıkacak. Ancak dizinin ne zaman ekranlarda olacağı henüz netlik kazanmadı.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA YİNE ONUR ÜNLÜ VAR

Senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı Leyla ile Mecnun dizisinin yönetmen koltuğunda ise değişiklik olmadı. Dizinin yayın hayatına başladığı 2011'den itibaren Leyla ile Mecnun'un yönetmenliğini yapmaya başlayan Onur Ünlü'nün yeniden başlayan dizide yönetmen koltuğunu koruyacağı öğrenildi.

AYNI İSİMLER OLACAK

Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın ikinci kez ekrana gelecek dizide yeniden hayranlarının karşısına çıkacak olması, dizinin fanlarında büyük bir heyecana neden oldu. Dizi hayranları, Leyla ile Mecnun'un yayın tarihini dört gözle beklemeye başladı.