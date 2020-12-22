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Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme

AA |  22 Aralık 2020 Salı - 20:42 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 20:45

Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölü bulunmasına ilişkin davada ailenin avukatlığını yapan Erdoğan Tunç, yeniden görülecek davada otopsi tutanağı ile sonraki raporlar arasında açıklanmamış noktalar bulunması nedeniyle yeniden otopsi yapılması talebinde bulunacaklarını bildirdi.


 Avukat Tunç, AA muhabirine, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza  Dairesi'nin, Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin  yargılanan 7 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı bozduğunu ve müebbet  hapse çarptırılan tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir'in de tahliyesinin  kararlaştırıldığını anımsattı.
 
Soruşturmanın daha ciddi yürütülmesi ve faili meçhule dönüşmemesi  gerektiğini ifade eden Tunç, şöyle konuştu:
 
 "Fail ve failler bu sanıkların içerisinde, belki tanıkların içerisinde  de olabilir. Belki de ismi dosyada hiç olmayan kişililerin de bu işin içerisinde  parmağı olabilir. Yargılanan sanıkların üzerinde ciddi derecede şüphe var. Ancak  şüpheye yer verilmeyecek şekilde hem kamuoyu vicdanını tatmin edecek hem de adil  yargılanma hakkını ihlal etmeyecek şekilde bir süreç yürütmemiz gerekiyor."
Erdoğan Tunç, otopsi raporlarında bazı sıkıntıların söz konusu  olduğunu belirterek, raporları karşılaştırdığında bazı şeylerin açıklanmadığını  ve bunların netliğe kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.
 
 "Tekrardan otopsi talebinde bulunacağız"
 
 Otopsi raporlarında eksik gördükleri hususların bulunduğunu aktaran  Tunç, şunları kaydetti:
 
 "Ölüm sebebinin belirlenmemesi her ne kadar kısmen kabul edilebilir  olsa da ilk otopsi tutanağı ile sonraki raporlar arasında açıklanmamış bazı  noktalar var. Bunların netleştirilmesi açısından biz mahkeme heyetinden tekrardan  otopsi talebinde bulunacağız. Eksik gördüğümüz kısımların hepsini ayrıntılı bir  şekilde mahkemeden talep edeceğiz. Dosyaya katkı sunabilecek gerek otopsi  raporunda, gerekirse Leyla'nın mezarının tekrardan açılıp bütün delil ve  verilerin yeniden masaya yatırılması, en ufak hiç bir detayın göz ardı  edilmemesi, dosyaya büyük katkı sunacaktır."
 
Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan  ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan ve üst mahkemedeki değerlendirme  sonucu tahliyesi kararlaştırılan Yusuf Aydemir'in avukatı Fatih Kaya ise  gazetecilere, Leyla'nın cesedi bulunmadan önce bir kişinin sosyal medya  hesabından, "Leyla kızımız dedesinin köyünde dere kenarında ölü olarak  bulunmuştur" şeklinde bir paylaşım yaptığını belirtti.
 
Paylaşımı yapan kişinin tespit edilemediğini kaydeden Kaya, "Eğer  soruşturma makamı o gün etkin bir araştırmayla köyde arama yaptırmış olsaydı,  Leyla'nın cesedi bir evde bulunabilirdi. Bu bir ihtimaldir. Bu 'fail illa o  köydendir' anlamına gelmesin. Bu şekilde yorumlamak da istemiyorum ama etkin bir  soruşturma kapsamında bunun yapılmaması büyük bir hatadır." ifadesini kullandı.
 
 Küçük Leyla'nın cesedi 18 gün sonra bulunmuştu
 
 Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle  dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in  bulunması için çalışma başlatılmıştı.
 
 Bu kapsamda ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla  kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun  gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.
 
Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre  mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların  arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi  Bezirhane köyünde defnedilmişti.
 
  

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