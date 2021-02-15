Lexus şekil değiştirecek!

Japon marka Lexus bahar aylarında yeni marka vizyonunu bir konsept araçla sergileyecek. Yeni nesil modellerin başlangıcını temsil edecek bu yeni konseptin yanı sıra Lexus, 2021 yılı içerisinde bu yeni vizyon kapsamında geliştirilen ilk modelini de tanıtacak. Lexus, 718 bin 715 adetlik satışla 2020 yılını önceki yıla göre yüzde 6 düşüşle kapattı. Markanın en hızlı büyüyen pazarı ise yüzde 64 büyüme ile Türkiye oldu. Lexus, 2020 performansıyla birlikte Avrupa’da yüzde 2.3’lük rekor pazar payı elde etti. Lexus’un SUV ürün gamı tüm satışlarda yüzde 81’lik paya sahip olurken, Batı Avrupa ve Orta Avrupa hibrit satış oranı ise yüzde 96 olarak gerçekleşti.