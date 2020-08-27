Levent Yüksel'den Harbiye'de aşk şarkıları

Karantina döneminde sürpriz bir şekilde evlenen Levent Yüksel'i Harbiye Açıkhava konserinde yalnız bırakmayan eşi Özlem Öztürk, konser başlamadan önce kendisine ayrılan protokoldeki yerini aldı.

"BUNLARI LEVENT'E SORUN"

Muhabirlerin, "Özlem Hanım, Levent Bey ile sürpriz bir evlilik yaptınız. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Bence Levent'i izleyelim, çok güzel bir evliliğimiz var. Her şey çok güzel gidiyor. Aile arasında kendi kendimize evlendik. Aslında bunları Levent'e sorun ama iki senelik birlikteliğimiz var. Teşekkür ediyorum şimdi konseri izleyelim" şeklinde cevap verdi.