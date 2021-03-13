Levent Niş kimdir? Levent Niş kaç yaşında, nereli, eşi kim? Levent Niş neden öldü?

Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Rasim Öztekin arkasından üzüntüsünü "Sahne arkadaşım, Cunda dostum içimizi yaktın. Derler ya 'sözün bittiği yer' ışıklarda uyu." Mesajıyla dile getiren Levent Niş 64 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Levent Niş kimdir, kaç yaşında, nereli? Levent Niş neden öldü?
1957 Yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Devlet Tiyatro sanatçısı ve oyuncusu Sevinç Niş ile evli ve iki erkek çocuk babası Levent Niş, 1976 Yılında Ankara Devlet Konservatuarı, Tiyatro Yüksek Bölümü mezunu olan oyuncu, daha sonra Ankara ve İstanbul'da devam ettiği 40 yıllık mesleği boyunca birçok tiyatro oyununda ve Yahşi Batı filminde rol aldı.
*Filmler ve diziler; Yahşi Batı Sinema Filmi 2009, Şebeke (Baba) TV Programı 2012, Cennet Mahallesi, Beybaba, Fikrinin İnce Hastalığı, Yeşil Miras, Duvardaki Kan, TV Dizisi 1986.
*Tiyatro oyunları: Müzikli Kent / Yönetmen, 2002 Barış Gezegeni / Uzay Yolcusu / Yönetmen, 2014 Sahnede, Coriolanus, 2016 Sahnede, Gölge Ustası / Yönetmen, 2016 Sahnede.