Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi. Adliyede savcılığa ifade veren 3 şüpheliden 1'ri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı.
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- Levent Gültekin'e yapılan saldırı ile ilgili yeni gelişme
Levent Gültekin'e yapılan saldırı ile ilgili yeni gelişme
DHA | 23 Mart 2021 Salı - 17:17 | Son Güncelleme : 23 03 2021 - 17:17