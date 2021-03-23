23 Mart 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.371 -0.63 EURO 9,4480 2.04
USD 7,8840 1.31 ALTIN 438,080 0.90
CANLI BORSA
TÜMÜ

Levent Gültekin'e yapılan saldırı ile ilgili yeni gelişme

DHA |  23 Mart 2021 Salı - 17:17 | Son Güncelleme : 23 03 2021 - 17:17

Gazeteci Levent Gültekin'e saldıran şüpheliden 1'i serbest bırakıldı, 2'si tutuklandı.


Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi. Adliyede savcılığa ifade veren 3 şüpheliden 1'ri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı.

ETİKETLER

Levent Gültekin Levent Gültekin saldırı Levent Gültekin dava Levent Gültekin tutuklama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.