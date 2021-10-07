Levent Erden çapkınlık turunda yakalandı!

Levent Erden, çapkınlıklarına tam gaz devam ediyor. 1957 doğumlu ünlü reklamcı, önceki gece yine kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle Bebek'te görüntülendi.

Flaşların patlamasıyla bir an şok yaşayan Levent Erden'in, genç sevgilisinin kolundan çıkarak, objektiflerden kaçmaya başlaması dikkat çekti. Levent Erden'in genç sevgilisi, Bebek'te 50 metre ileride taksi beklediği sırada, elini ünlü reklamcının omzuna atarak ondan destek aldı.

ELİNİ BIRAKTI!

Levent Erden, 2017 yılında, kendisinden yaklaşık 40 yaş küçük bir güzelle Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Gazetecileri fark edince, arkadaşının elini bırakıp yan yana yürümeye başlamıştı. 1957 doğumlu olan ünlü reklamcı, iletişim uzmanı ve akademisyen, "En sonunda beni ünlü yapacaksınız" sözleriyle, basın mensuplarına tepkisini dile getirmişti.

Mesut Yılmaz/Milliyet