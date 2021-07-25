Levent Aykul'un cenazesini ablası aldı; 4 gün önce çektiği video ortaya çıktı!

Antalya'nın Kemer ilçesindeki yazlık evinde ölü bulunan tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Levent Aykul'un (61) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan ablası Emel Kalkandelen tarafından alındı. Kalkandelen, Aykul'un uzun süredir nefes almakta sıkıntı yaşadığını söyledi. Çeşitli dizi ve filmde rol alan oyuncunun 4 gün önce berberde çektiği bir videosu ortaya çıktı.

Film- San Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan, sinema , tiyatro ve dizi lerde rol alan Levent Aykul’a, bayram için gittiği Kemer'deki yazlık evinde ulaşılamadı. Aynı sokakta yaşayan halası, Aykul telefonu açmayınca jandarma ya haber verdi. Jandarma ekibiyle girilen evde, Aykul’un cansız bedeni bulundu. Aykul'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Aykul'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından ablası Emel Kalkandelen tarafından bugün Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Gözyaşlarını tutamayan Kalkandelen, “Evine içeriden girmek imkansız ama yalnız ölüm de galiba böyle oluyormuş. Nefes alamıyordu, hep nefes sıkıntısı yaşıyordu" dedi.

Aykul'un cenazesi, Kemer ilçesindeki Beycik Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından defnedilecek.

BERBERDEKİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI