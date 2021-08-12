Levant kalite nedir, Levant kalite fındık nedir? Fındık alım fiyatları belli oldu!

2021 Fındık güncel fındık fiyatları merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı CNNTürk ekranlarından fındık alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan açıklamasında “Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır." İfadelerini kullanınca Levant kalite hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Levant kalite nedir, Levant kalite fındık nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Toprak Mahsülleri Ofisimizin 2021 yılı fındık alım fiyatını tüm milletimizle paylaşmak istiyorum. Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre; biliyorsunuz en kalite, Giresun kalite kilogram başına 27 lira. Levant kalite fındık içi ise kilogram başına 26.5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az bir lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı gübre ve mazot desteği de kilogramda iki lira olarak veriyoruz.'' dedi. Söz konusu açıklamanın ardından Levant kalite nedir? Levant kalite fındık ne demek? Sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Levant kalite nedir?

Giresun kalite fındığın üretim bölgesi dışında kalan bölgelerde üretilen tüm fındıklara verilen ortak isimdir. Yetiştirildiği yere göre Levant Akçakoca, Levant Ordu, Levant Trabzon ve Levant Samsun olarak isimlendirilen bu fındıklar Giresun kalite fındıklardan daha az yağ oranı içermesine rağmen diğer ülkelerde yetiştirilen fındıklardan genellikle daha yüksek yağ oranına sahip olup, tat bakımından da üstün niteliktedirler.