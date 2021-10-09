Letonya Türkiye maçı ne zaman? Letonya Türkiye milli maçı saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kadrosu ve hakemi…

A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında deplasmanda Letonya ile oynayacağı maçın hakemi İsveçli Andreas Ekberg olarak açıklandı. A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'ya konuk olacak. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Letonya Türkiye maçı heyecanla bekleniyor. A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya karşısında 3 puan almayı hedefliyor. Ay-yıldızlılarımız maç öncesi 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Letonya ise 12 puanla 5. sırada bulunuyor.

LETONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Letonya Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'de oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

11 Ekim Pazartesi günü oynanacak müsabakayı yönetecek hakem belli oldu. Letonya - Türkiye mücadelesini İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

MUHTEMEL İLK 11

Altay - Zeki - Merih - Ozan Kabak - Umut Meraş - Hakan Çalhanoğlu - Okay Yokuşlu - Ozan Tufan - Cengiz Ünder - Kerem Aktürkoğlu - Burak Yılmaz

KUNTUZ A MİLLİ TAKIM KADROSUNU AÇIKLADI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ve Letonya ile oynayacağımız maçlar için A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz aday kadroyu açıkladı.

Serdar Dursun, Berat Özdemir ve Berkan Kutlu ilk kez A Milli Takım kadrosuna dahil edilirken; Caner Erkin, Serdar Aziz ve Sinan Bolat uzun süre sonra milli takımdan davet aldı.

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (KAA Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille), Mert Müldür (US Sassuolo Calcio), Çağlar Söyüncü (Leicester City FC), Kaan Ayhan (US Sassuolo Calcio), Merih Demiral (Atalanta BC), Ozan Muhammed Kabak (Norwich City FC), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha – Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor), Berkan İsmail Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olympique de Marseille), Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano), Muhammed Kerem (Aktürkoğlu Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford FC), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille), Burak Yılmaz (LOSC Lille), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe)