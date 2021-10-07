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Letonya-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

07 Ekim 2021 Perşembe - 17:29 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 17:29

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan Türkiye, grup aşamasındaki sekizinci maçına Letonya karşısında çıkıyor. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye Millî Takımı, Letonya'ya konuk olacak. Letonya-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?


Ay-yıldızlılar 2022 Dünya Kupası yolunda Letonya maçına çıkacak. Stefan Kuntz'un yönetimindeki Milli Takım, Letonya maçına hazırlanıyor.

LETONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Millî Takımı, 11 Ekim tarihinde Daugavas Stadiona'da saat 21.45'te Letonya ile mücadele edecek. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN KADROSU

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu ve Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun ilk kez Milli Takım'a davet edilirken, Cebelitarık ve Hollanda maçlarının kadrosunda yer almayan Serdar Aziz ve Caner Erkin ise milli formayı yeniden giyecek. Bir önceki kadroda kendine yer bulan Mert Günok'un yerine bu kez Sinan Bolat aday kadroya dahil edildi. Umut Meraş, Efecan Karaca ve Enes Ünal ise aday kadroda kendilerine yer bulamadı.

 

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