Lerzan Mutlu'yu tehdit edenler hakkında karar çıktı!

Şarkıcı Lerzan Mutlu'nun dört yıl önce kendisini 'yüzüne yazık olacak, parmaklarını kopartacağım' şeklinde tehdit ettiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu üç kişi hakkında karar çıktı.

Lerzan Mutlu, önceden husumet yaşadığı Murat K. , Filiz E. ve Figen B. hakkında 2016 yılında kendisini tehdit ettikleri gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Mutlu'yu takip ederek "Yüzüne yazık olacak, parmaklarını kopartacağım" şeklinde tehdit ve hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanan üç kişi hakkında karar çıktı.

İstanbul Adliyesi 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Lerzan Mutlu 'nun avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Murat K.'nın suçu işlediğine dair somut delil bulunmadığından beraatine, Figen B'nin 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, Filiz E.'nin ise bin 700 lira tazminat ödemesine karar verdi.

"GÜZELLİĞİNE YAZIK OLUR"

Lerzan Mutlu, daha önce husumet yaşadığı Murat K. ve Filiz E.'nin, kendisini takip ettiğini, gittiği mekanlara gelip, "16 sene cezaevinde yattım. Güzelliğine yazık olur. Yüzüne yazık olacak " şeklinde tehditler savurduğunu Figen B.'nin de "parmaklarını kopartacağım" diye tehdit mesajları attığını öne sürmüştü.