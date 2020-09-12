Lerzan Mutlu, Seren Serengil’i ihbar etti!

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medya üzerinden Seren Serengil’le tartışma yaşadı. İkilinin arkadaşı Gülşah Saraçoğlu Seren Serengil’e olanları sorduğunda ise Seren Serengil, Gülşah Saraçoğlu’na, ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'yu hedef alan sinkaflı sözlerin sarf edildiği bir ses kaydı gönderdi. Gülşah Saraçoğlu kendisine gelen ses kaydını Lerzan Mutlu’ya gönderdiğinde ise ünlü şarkıcı savcılığa başvurarak Seren Serengil’i ihbar etti.

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Seren Serengil'in geçmişte yaptığı bir itiraftan yola çıkarak "Başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye'nin gelmiş¸ geçmiş¸ en büyük kevaşesi' şeklinde bir ifade kullandı. İfade sonrası Seren Serengil ise "Hadi" notuyla paylaştığı videonun altına, 'Motor seslerini duymuyorum' şeklinde açıklama yaptı.

ÜNLÜ MODACIYA GÖNDERİLEN SES KAYDI...

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, ikilinin arkadaşı olan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, Serengil'e olup biteni sordu. Konuşma devam ederken Serengil, Saraçoğlu'na, Lerzan Mutlu'yu hedef alan bir ses kaydı gönderdi. Ses kaydında Serengil, Lerzan Mutlu hakkında, 'Kevaşe , O.. Motor' şeklinde sinkaflı sözler sarf ediyordu. Saraçoğlu, Serengil'in kendisine gönderdiği kaydı Lerzan Mutlu'ya gönderip durumu anlattı. Bunun üzerine Lerza Mutlu, savcılığa başvurarak Serengil hakkında şikayetçi oldu. Savcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldı.