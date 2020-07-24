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Lerzan Mutlu'nun renkli tarzı

24 Temmuz 2020 Cuma - 15:25 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 15:25

Şarkıcı Lerzan Mutlu, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.


Arkadaş grubu ile Parle Restaurant'da bir araya gelen Lerzan Mutlu, uzun süre yemek eşliğinde sohbet etti.
 
Ayrıca Lerzan Mutlu'nun renkli giyim tarzı dikkatlerden kaçmadı.

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