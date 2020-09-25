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Lerzan Mutlu gözyaşlarına boğuldu! Sebebi...

Lerzan Mutlu gözyaşlarına boğuldu! Sebebi... Ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, sıkıntılı günler geçiriyor. Harika Avcı’nın ev sahibi, UçanKuş’a açıklamalarda bulundu.
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