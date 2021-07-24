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Lerzan Mutlu'dan, Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından zehir zemberek sözler!
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın (38) koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi ünlü isimleri de bir hayli üzdü. Lerzan Mutlu ise cenazeye katılmayan ünlü isimlere büyük tepki gösterdi. Mutlu'nun açıklamalarının ardından Demet Akalın da suskunluğunu bozdu.
Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ın vefatı hem sanat camiasını, hem de sevenlerini yasa boğdu. İki çocuk babası Tektaş, cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.