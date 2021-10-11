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Lenf bezi nedir, nerede bulunur? Koronavirüs aşısından sora lenf bezi neden şişer?

11 Ekim 2021 Pazartesi - 14:01 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 14:01

Koronavirüsle mücadele devam ederken ABD’de koronavirüs aşısı yaptıran pek çok kişi lenf bezlerinde meydana gelen şişlik nedeniyle soluğu hastanelerde aldı. Söz konusu haber "Aşının yeni bir yan etkisi daha ortaya çıktı" yorumlarına sebep olurken lenf bezi hakkında yapılan aramaların da artmasına neden oldu.


Koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediliyor. ABD'de pek çok kişi aşı olduktan sonra lenf bezlerinin şiştiği şikayeti ile doktora başvurdu. Peki lenf bezi nedir, lenf bezi nere bulunur? Aşı sonrası lenf bezi neden şişer?

Lenf bezi nedir?

Lenf bezleri, beyaz kan hücrelerini depolayan bezlerdir. Beyaz kan hücreleri, istilacı organizmaları yok etmekten sorumludur.

Lenf bezi nerede bulunur?

Lenf bezleri vücudun her tarafında bulunur. İşte lenf bezi bulunan yerler…

Koltuk altlarında,

Çene altında,

Boynun her iki tarafında,

Kasıkların her iki tarafında

Köprücük kemiğinin üstündedir

Lenf bezleri, bulundukları bölgedeki bir enfeksiyondan dolayı şişer. Örnek vermek gerekirse; boyun bölgesindeki lenf bezleri, üst solunum yolu enfeksiyonlarında şişmeye başlar.

Lenf bezi aşı sonrası neden şişer?

Uzmanlara göre, aşıdan sonra bağışıklık sistemi aktive edildiğinden ve bir antikor ordusu oluşturduğundan koltuk altı bölgesindeki lenf düğümleri bazen şişebilir.

Uzman isimler, grip, zona ve difteri/tetanoz/boğmaca aşılarında da lenf bezlerinin görünümünü geçici olarak değiştirebileceğini belirtti.

 

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