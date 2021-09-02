Leman Sam: Eşim beni aldattı

Leman Sam, eski eşi müzisyen Selim Sam tarafından aldatıldığını itiraf etti: “Ben evliyken kızların babası bir başkasıyla beraber oldu. Ben zaten boşanmak istiyordum. O istemiyordu. Çoklu bir hayat istiyordu belki. Sonra onu kandırdım. ‘Getir bana ben onu ikna ederim’ dedim. Geldi ikna da ettim. İyi bir kızcağız. Görüştük ettik. Sonra onlar ayrıldı. Boşanmadan önce yanıma geldi saçları kesilmiş. ‘Ne oldu Hülya’cığım’ dedim. ‘Kocan bak bana ne yaptı’ dedi. ‘Nereden benim kocam oluyor o senin kocan Hülya’cığım’ dedim. Sonra birlikte yaşamaya başladık. Bir gün gene kapı çaldı. İncecik, sarışın bir kız geldi. Adı Funda. ‘Biz Selim’le evleneceğiz’ dedi. Kıza çok üzüldüm böyle bir adamla... Ona dedik ki ‘Bak bunda bunlar var, unutma’ diye uyardık. ‘O sizi sevmemiş’ dedi ve gitti kız. Sonrasında Ankara’da sahnem vardı. Program bitti kız odama geldi. ‘Ne kadar haklıymışsınız’ dedi. Böyle şeyler yaşadık evlilik yıllarında.”

2012 yılından beri stüdyoya girmeyen Leman Sam, bu durumu şöyle anlattı: “Bu meslekte çok mutluyum fakat çok şey gördüm. Büyük bir kavga var burada ve ben bu kavgalar içinde yer alacak tipte biri değilim. O kadar önüme çıktığı, hiç ummadığım insanlardan o kadar oyunlar gördüm ki...”