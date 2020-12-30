LEGO başına büyük bela açtı! 6 yıl hapse çaptırıldı

Şanghay'daki Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, 300 milyon yuan (46 milyon dolar) değerinde LEGO bloklarının lisanssız kopyalarını yapan Çinli bir girişimciye verilen 6 yıl hapis ve 90 milyon yuan (14 milyon dolar) para cezasının onaylandığı belirtildi.

Çetenin diğer üyelerine verilen 3 ila 4,5 yıl hapis cezaları da onandı.

Çetenin, 2015'te LEGO kopyalarını yapan ve bunları "Leping" markası altında satan bir fabrika kurduğu ifade edildi.

Şangay mahkemesi, suçun telif hakkı yasasının "ciddi" bir ihlali olduğunu kaydetti.