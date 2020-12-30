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LEGO başına büyük bela açtı! 6 yıl hapse çaptırıldı

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 21:19 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 21:19

Çin'de mahkeme, LEGO oyuncak bloklarının lisanssız kopyalarını yapan Çinli bir girişimciye verilen 6 yıl hapis cezasını onadı.


Şanghay'daki Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, 300 milyon yuan  (46 milyon dolar) değerinde LEGO bloklarının lisanssız kopyalarını yapan Çinli  bir girişimciye verilen 6 yıl hapis ve 90 milyon yuan (14 milyon dolar) para  cezasının onaylandığı belirtildi.
 
Çetenin diğer üyelerine verilen 3 ila 4,5 yıl hapis cezaları da  onandı.
 
Çetenin, 2015'te LEGO kopyalarını yapan ve bunları "Leping" markası  altında satan bir fabrika kurduğu ifade edildi.
 
Şangay mahkemesi, suçun telif hakkı yasasının "ciddi" bir ihlali  olduğunu kaydetti.

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Çin LEGO girişimci
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