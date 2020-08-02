League of Legends 2020 Dünya Şampiyonası ne zaman? LoL e spor turnuvası tarihi

Riot Games CEO'su Nicolo Laurent, League of Legends 2020 Dünya Şampiyonası’nın Çin’in Şangay kentinde gerçekleşeceğini açıkladı. Peki, League of Legends 2020 Dünya Şampiyonası ne zaman? Lol e spor turnuvası ne zaman? İşte League of Legends 2020 Dünya Şampiyonası (Worlds 2020) ile ilgili tüm detaylar...

Riot Games CEO 'su Nicolo Laurent, League of Legends 2020 Dünya Şampiyonası'nın (Worlds 2020) Eylül ayında Çin’in Şangay kentinde gerçekleşeceğini duyurdu.

LEAGUE OF LEGENDS 2020 DÜNYA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN? LOL E SPOR TURNUVASI TARİHİ

Nicolo Laurent, 2020 Dünya Şampiyonası’nın her aşamasının, herkesin sağlığı ve güvenliğini korumak adına Şanghay 'da düzenleme kararı aldıklarını bildirdi. Dünyanın dört bir yanındaki bölgesel liglerin en iyi takımları, 25 Eylül tarihinde başlayıp 31 Ekim tarihinde sona erecek bu en önemli LoL Espor turnuvasında karşı karşıya gelecek.

WORLDS FİNAL MAÇI PUDONG STADYUMU’NDA

Worlds 2020’nin yenilenen Pudong Stadyumu'nda gerçekleşecek olması büyük önem taşıyor. Kategorisinin önde gelen örneklerinden biri olan bu stadyum, Shanghai SIPG F.C.'nin yeni evi olmasının yanı sıra, önemli bir sağlık , dinlenme ve eğlence merkezi olarak tasarlandı. Pudong Stadyumu ayrıca, 2023 AFC Asya Kupası'na da ev sahipliği yapacak.

E SPOR DİJİTAL İZLEYİCİ DENEYİMİ OLACAK

Riot Games’in Worlds 2020 ile ilgili açıklamaları ise şu şekilde;

"Turnuvanın ilk aşamalarında özellikle dijital izleyici deneyimlerine odaklanılacak ve bu aşamalar fiziksel izleyici kitlesi önünde oynanmayacak. Gösteriye dair planlarımız şu an için kısmen gizli olsa da etkinlik boyunca özel ve heyecanlı bir espor deneyimini dijital olarak sunacağımızı söyleyebiliriz.

Ek olarak kesinlikle League of Legends tarzından ödün vermeyeceğiz. 2017 yılından hatırlanacak Kadim Ejderha ve geçen yılki True Damage gösterisini sunduğumuz Holonet teknolojisi de dahil olmak üzere, bu yıl daha büyük yenilikler üzerinde çalışıyoruz. Bu yıl da farklı bir izleyici deneyimi geliştirmeye çalıştık ve bu yılki gösteri için de son derece heyecanlıyız.”

WORLDS 2022 KUZEY AMERİKA'DA