Lazer epilasyon orucu bozar mı? Oruçluyken lazer epilasyon yaptırılır mı? Ramazan orucu ibadetini yerine getiren vatandaşlar, hangi durumlarda oruçlarının bozulacağını merak ediliyor. Orucu bozan çeşitli durumlar olduğu için vatandaşlar arama motorlarına yönelerek, kafalarını karıştıran sorulara yanıt arıyor. Lazer orucu bozar mı? Oruçluyken lazer epilasyon yaptırılır mı?

Oruçluyken lazer epilasyon yaptırılır mı? sorusu da oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar tarafından soruluyor. Ramazan'ın ilk gününde oruç tutan vatandaşlar hangi durumların oruçlarını bozduğunu hangilerinin ise bozmadığını araştırıyor. Lazer epilasyon gibi işlemlerin yapılıp yapılamayacağı merak edilen sorulardan biri oldu.

LAZER EPİLASYON ORUCU BOZAR MI?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).