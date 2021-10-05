Danıştay Onuncu Daire'sinin Resmi Gazete'de yayımlanan "güzellik merkezlerinde epilasyon işlemi" hakkındaki kararının ardından "lazer epilasyon yasaklandı mı, güzellik merkezlerinde epilasyon yasaklandı mı" sorularının yanıtı sorgulanmaya başlandı. Peki, Güzellik merkezleri lazer epilasyon yapabilir mi, lazer epilasyon yasak mı?

İstenmeyen tüylerden kurtulmanın kalıcı çözümü olan ve kadınlar kadar erkekler tarafından da tercih edilen lazer epilasyon, sağlık merkezlerinde ve güzellik salonları gibi birçok yerde yapılabildiğinden uzmanlar ile dermatolog ve estetik cerrahlar arasındaki sular durulmuyor. Cerrahlar ve dermatologlar, foto epilasyon cihazının tıbbi cihaz olduğunu ve bu cihazı uzman olmayan kişilerin kullanmaması gerektiğini savunuyor. Konu yargıya taşındı. Tıpçılar, güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanımına imkân veren yönetmeliğin iptali için 2017 yılında bahsi geçen merkezlere dava açtılar.

Peki, Lazer epilasyon yasaklandı mı? Güzellik merkezlerinde lazer epilasyon yasak mı, güzellik merkezleri epilasyon yapabilir mi?

LAZER EPİLASYON YASAKLANDI MI?

Danıştay Onuncu Daire’de görülen davada sonuç belli oldu. Dermatolog ve estetik cerrahların açtığı davada, güzellik salonlarında birtakım cihazların kullanılmasına izin veren yönetmeliği iptal etti.

Danıştay'ın bu kararına göre artık güzellik salonlarında foto epilasyon gibi bazı tıbbı cihazlar kullanılamayacak. İptal karar sonrası denetimler sıklaştı.