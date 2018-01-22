Lavrov: ABD’nin Suriye’deki tek taraflı eylemleri Türkiye’yi kızdırdı

Lavrov, Kommersant gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin Afrin Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, "Birçok siyaset uzmanı niçin endişe ettiğimizi soruyor ve şöyle diyor: Bırakın ABD İran ya da Türkiye'yi kızdıran tek taraflı eylemleri yaptığı Suriye gibi ülkelerde anlaşma yetersizliğini, dış ilişkilerdeki yıkıcı rolünü ispatlayadursun" diye konuştu.

RUSYA'NIN ABD'YE ‘YARI RESMİ' OLARAK YAPTIĞI ÖNERİLER GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR

Rus diplomat, Rusya 'nın geçen ilkbaharda ABD'ye ‘yarı resmi' olarak yaptığı işbirliği önerilerinin hala geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Lavrov, "Önerilerimiz her zaman yürürlükte. Biz hiçbir zaman karşı gelmeyip, Amerikalıların ya da diğer mevkidaşlarımızın eylemlerindeki arka planını anlamaya çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen sonbaharda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Moskova ’daki temaslarının ardından Rusya’nın ABD’ye işbirliği önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, Rusya’nın ABD’ye siber suçlarla, banka kartlarıyla ilgili dolandırıcılıkla ve diğer suçlarla mücadele konusundaki ‘yarı resmi’ önerilerini ABD’ye sunduğunu belirtmişti.

‘ABD, KUZEY KORE İLE ANLAŞMA KONUSUNDA YETERSİZ’

Kuzey Kore ile nükleer konudaki anlaşmayı 2005’te önce ABD’nin ihlal ettiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington ’un Pyongyang ile anlaşma konusundaki yetersizliğine vurgu yaptı.

Lavrov, İran'ın ve Kuzey Kore ’nin nükleer programları konusunda önde gelen ülkelerin mutabakat sağlamış olduğu uluslararası anlaşmaların ihlalinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti ve şöyle devam etti: “Önde gelen ülkelerin şu veya bu ihtilaf konusunda varmış oldukları anlaşmaların dokusu bozuluyorsa, herkes kendi başına hareket etmeye başlayacak. Çok üzücü bir durum olacak. 2005’te İran, Suriye, Libya Yemen , Kore Yarımadası’nın yer aldığı 2005 anlaşmasında Kuzey Kore’den ve diğer ülkelerden neler talep edildiği net olarak belirlenmişti. Tüm bunlar yazıldıktan 2 hafta sonra Amerikalılar birden Makao’daki bir banka hesabıyla ilgili eski bir hikayeyi gündeme getirdi ve Kuzey Kore’nin hesaplarını dondurmaya başladı. Olayın ne kadar adil olduğu ya da tarafların haklı ya da haksız oldukları tartışılabilir, fakat gerçek şu ki, ihtilaflara ve provokasyonlara ‘dur’ diyen bir anlaşma yapılmıştı, olmadı.”

‘ABD’NİN RUSYA’YA KARŞI YAPTIRIMLARI MESNETSİZ VE ANLAMSIZ’

ABD’nin Rusya’ya karşı yaptırımları ‘mesnetsiz ve anlamsız’ olarak niteleyen Lavrov, söz konusu yaptırımların Rusya’nın dış siyaset rotasını etkilemediklerini belirtti.

Lavrov, “Yaptırımların sebepleri bakımından kesinlikle mesnetsiz olduğunu düşünüyoruz. Yaptırımlarla ulaşılması gereken amaca gelince, bunun da anlamsız olduğuna inanıyoruz, çünkü geçerli oldukları süre boyunca bu yaptırımların mimarları, onların Rusya’nın sürdürdüğü dürüst, açık ve yapıcı siyaseti değiştiremeyeceklerinden emin oldu” ifadelerini kullandı.

‘ŞU ANKİ RUSOFOBİ SEVİYESİ SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNE GÖRE DAHA YÜKSEK’

Şu anki Rusofobi seviyesinin daha önce benzeri görülmediğine dikkat çeken Lavrov, SSCB ile ABD arasında ideolojik ihtilafların bulunduğu Soğuk Savaş döneminde bile böyle bir durumun görülmediğini kaydetti.

Rus diplomat, “Soğuk Savaş döneminde böyle bir durum söz konusu değildi. O zaman bir takım kurallar vardı, karşılıklı nezaket gösteriliyordu. Şimdiyse tüm nezaket kuralları bir kenara itilmiş durumda” diye konuştu.

Lavrov, şu anda ideolojik ihtilafların olmamasına rağmen dünyadaki askeri potansiyelin artmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.