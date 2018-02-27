Lavrov: ABD BM'nin Suriye'deki kararını yerine getirmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yaptığı telefon konuşmasında ABD'nin Suriye'deki koalisyonuna BM Güvenlik Konseyi'nin kararını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

