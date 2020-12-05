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Latin Amerika'dan Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

05 Aralık 2020 Cumartesi - 16:29 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 16:29

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.


Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 694, Meksika'da 690,  Arjantin'de 209, Kolombiya'da 162, Peru'da 91, Şili'de 39 ve Ekvador'da 84 kişi  yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 694  kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 175 bin 964'e,  46 bin 884 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 533 bin  968'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 276 bin 149  vaka ve 42 bin 788 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne  çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü  Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 5 milyon 744 bin 369 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19  nedeniyle 690 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 12 bin 127 yeni vaka tespit  edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 108 bin 863'e, toplam vaka sayısı  1 milyon 156 bin 770'e ve iyileşenlerin sayısı da 852 bin 719'a yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği  "Worldometers" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke"  konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 209  kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 39 bin 512'ye, 6  bin 899 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 454 bin  631'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon  281 bin 955 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin,  "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24  saatte Kovid-19 nedeniyle 162 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı  37 bin 467'ye çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 285 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka  sayısı 1 milyon 352 bin 607'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 240 bin 990'a  ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen  10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24  saatte Kovid-19 nedeniyle 91 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 14 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 970 bin 860'a, can kaybı 36 bin 195'e,  iyileşenlerin sayısı 903 bin 958'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte  Kovid-19 nedeniyle 39 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin  558’e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1729 artışla 557 bin 135'e, iyileşenlerin  sayısı 531 bin 543'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24  saatte 84 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını  yitirenlerin sayısı 13 bin 696’ya yükseldi.

Vaka sayısının 598 artarak 196 bin 482'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar  169 bin 804 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

 

 

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Latin Amerika Kovid-19 koronavirüs
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