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Lastikte radyo frekansı dönemi!

12 Ocak 2021 Salı - 16:04 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 16:04

RFID (radyo frekansı tanımlama) teknolojili binek otomobil lastiklerinin üretimi başladı. RFID teknolojisi sayesinde lastik bilgileri radyo frekansı iletişimiyle okunabiliyor.


Continental, RFID (radyo frekansı tanımlama) teknolojili ilk binek otomobil lastiklerinin tedarikini gerçekleştirdi. Özel bir cihazla okunabilen RFID etiketi, montaj hattında doğru lastiğin ve jantın takılması için lastiği tanımlayan bilgileri içeriyor. Bu bilgiler arasında ürün kodu ve ürün seri numarası da yer alıyor. Böylece standartlaştırılmış arayüz aracılığıyla veri tabanına erişerek her lastiğin ilave verilerini görmek mümkün olabiliyor.
İmalat sürecinde dahi kontrol edilebiliyor

Lastiğin içine yerleştirilen RFID etiketi üzerindeki bilgiler, lastiğin makineyle janta montajını kolaylaştırmak için bir okuma cihazı ile okunarak kaliteyi garanti ediyor. Böylece jant ve lastikler, uygun araca monte edilene kadar imalat ve lojistik süreçlerinde takip edilebiliyor. RFID etiketli Conti OE lastikleri, EcoContact 6 lastikleri gibi Volvo marka otomobillere takılacak.

 

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