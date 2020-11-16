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Lastikçilerden 'kar yağmadan araçlara kış lastiği taktırın' önerisi

AA |  16 Kasım 2020 Pazartesi - 13:16 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 13:16

Kış mevsiminin çetin geçtiği Doğu Anadolu'da hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle lastikçilerin "kar lastiği mesaisi" başladı.


Lastikçiler, hem yollardaki gizli buzlanma hem de kar yağdığında  lastikçilerde oluşacak yoğunluk nedeniyle sürücülerin, kent merkezlerine kar  yağışını beklemeden araçlarına kışlık lastik taktırmalarını öneriyor.
 
Erzurum'da oto lastik ve rot balans ustalığı yapan İsrafil Dağ, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, lastik değişimi için son günü beklemenin doğru  olmadığını söyledi.
 
Bir süre önce kışlık lastik taktırma konusunda kısmen yoğunluk  yaşadıklarını ifade eden Dağ, "Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü  Erzurum'da vatandaşların yüzde 50'si kışlık lastiklerini değiştirmedi. Kar  yağmasını beliyorlar ama bu çok yanlış. Hava sıcaklığı sıfırın altında düştüğünde  yazlık lastikler kışlıklar ile değiştirilmeli. Yoksa soğuk hava nedeniyle yolarda  buzlanma oluyor ve bu da kazalara sebebiyet verebiliyor." dedi.
 
Dağ, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülerin sıkıntı yaşamaması  için araçlarına erkenden kışlık lastik taktırmalarını önererek buzlanma meydana  gelen yollarda kar lastiğinin fren ve emniyet açısından yazlık lastikten daha  güvenli olduğunu aktardı.
 
Vatandaşların daha çok kışlık lastikleri kar yağdırdığına taktırdığını  ancak bunun yanlış olduğunu dile getiren Dağ, şöyle konuştu:
 
 "Vatandaşlarda kar yağmadan kış lastiği takıldığında lastiklerde  yıpranma düşüncesi var. Erken takıldı diye lastik hemen yıpranmaz. Kar yağdığında  aşırı yoğunluk oluyor ve yapılan iş de güzel olmuyor. Hatalı işler olabiliyor ve  sürücüler lastikçilerde saatlerce sıra bekliyor. Dağlara ve bazı ilçelerde yüksek  kesimlere kar yağdı, gece yollarda buzlanma var. Buzlanmadan dolayı yazlık  lastiklerle yolculuk hem kendi hem de karşıdaki insanların can güvenliği için  tehlikeli. Kar yağmadan gününde gelip kış lastiğini taktırmak lazım."
 
 Dağ, kar lastiğinin yanında araçların kışlık yağ, antifiriz ve klima  gibi bakımlarının da yaptırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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