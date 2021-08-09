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Lastiği patlayan tır bariyerlere çarptı! Şoför hayatını kaybetti

Ramazan Eğri-Mustafa ESEN/İSTANBUL,(DHA) |  09 Ağustos 2021 Pazartesi - 15:00 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 15:00

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde lastiği patlayan TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada şoför hayatını kaybetti.


Kaza, saat 12.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Hüseyinli Mahallesi girişinde meydana geldi. Edirne istikametine ilerleyen Erdoğan Şişeci yönetimindeki 41 UE 730 plakalı TIR, lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
 
Kazada TIR'ın sürücüsü Erdoğan Şişeci hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolun trafiği bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı. Olayın ardından jandarma ekipleri, kaza mahallinde çevre güvenliği olarak inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından sürücü Erdoğan Şişeci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, TIR ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. 
 
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Kuzey Marmara Otoyolu TIR kaza
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