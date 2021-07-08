Lastiği patlayan minibüs devrildi! 6'sı çocuk 9 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Aksaray Ankara yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul ’dan Gaziantep ’e giden Mustafa Masaler (55) yönetimindeki 54 BU 098 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazada hafif yaralanan Orhan Can Kaplı, "İstanbul’dan Gaziantep’e gidiyorduk ve bir anda teker patladı. Ne olduğunu bile anlayamadan araç devrildi. Araçta 9 kişi vardık ve evimize gidiyorduk. Şükür ki ölüm yok, yaralı kurtulduk" dedi.