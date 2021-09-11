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Lastiği patlayan araç, parkın merdivenlerine çıkıp ağaca çarptı!

Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA) |  11 Eylül 2021 Cumartesi - 11:42 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 11:42

Erzurum'da lastiği patlayan hafif ticari araç, parkın merdivenlerine çıkıp ağaca çarptı. Kazada sürücü Yavuz Çelik (34), yaralandı.


Kaza, gece yarısı sıralarında Yakutiye ilçesi Atatürk Anıtı'nın da bulunduğu Havuzbaşı kavşağında meydana geldi. Yavuz Çelik (34) yönetimindeki 25 FA 508 plakalı hafif ticari araç, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
 
Parkın merdivenlerine çıkan araç, ağaca çarparak durdu. Kazada, araçta sıkışan sürücü Çelik yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yavuz Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 
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Erzurum araç kaza
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