Lastiğe 40 milyon dolar yatırım yapacak!

2017-2020 arasında Türkiye fabrikasının kapasitesini artırmak için 115 milyon USD’lik yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge CEO'su Antonio Dolgetta, “Bu yatırım sonucunda yıllık üretim kapasitemizi 1,4 milyon adet lastiğe çıkardık. Şimdi, önümüzdeki üç yılda 40 milyon dolarlık daha yatırım hedefliyoruz. Pandemi sona erdiğinde, Türkiye’deki büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

Ar-Ge’ye yatırım



2020’de pandeminin sert etkilerine rağmen çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden Dolgetta, şunları söyledi:



“2017-2020 dönemi için açıkladığımız 115 milyon dolarlık yatırımımızı tamamladık. Bu yatırım sonucunda yıllık üretim kapasitemizi 1,4 milyon adet lastiğe çıkardık. 2020 yılını yüzde 35 rekor büyüme ile kapadık. Önümüzdeki yıllarda da hem yenileme hem de orijinal ekipman pazarında Türkiye’ye özel geliştirdiğimiz ürünlerle büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Ar-Ge’ye yatırıma devam edeceğiz. 2017-23 arasında Türkiye’ye toplam doğrudan yabancı yatırım tutarımız 150 milyon doların üzerine çıkmış olacak. Pandemi ve etkileri sona erdiğinde, Türkiye’deki büyümenin devam edeceğini tahmin ediyoruz.”



Yeni ürünler geliyor



Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge CCO’su Gökçe Şenocak ise ”Biz Prometeon Türkiye olarak 5 yılda 500 bin lastik hedefimize ulaşarak, 2020’de 500 bin adedin üzerinde lastik satışı gerçekleştirdik. Bu da beraberinde artan pazar payını ve liderlikleri getirdi. 2017’den bu yana pazar payımızda sürdürülebilir bir artış trendine sahibiz. 2020’de 3 puanın üzerinde artış gösteren pazar payımızla beraber Pirelli marka premium ticari lastiklerimizle tek markada pazar liderliğini elde ettik. Ön akstaki pazar liderliğimizi devam ettirdik ve %30’ün üzerinde paya ulaştık. Şu anda pazardaki her 4 lastikten biri, Prometeon tarafından üretilen lastiklerden oluşuyor. 2021’de pazara Prometeon teknolojisi ile ürettiğimiz yeni ürünler sunmaya; lisanslı Pirelli, Formula ve Pharos markalarımızın yanı sıra Anteo, Tegrys ve Eracle markalarımızla büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz” diye konuştu.