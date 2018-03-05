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Lassa sıtması alarmı

05 Mart 2018 Pazartesi - 15:33 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 15:33

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması"na yakalanan bir kişinin öldüğü bildirildi.


Ulusal basındaki haberlere göre, Gana Sağlık Hizmetleri Sözcüsü Dr. Badu Sarkodie, ülkede salgının yayılmasından endişe duyduklarını belirterek, ülkenin sınırları ve havaalanlarında gözetim ve tarama cihazları konulduğunu kaydetti.
 
Sarkodie, ülkede Lassa sıtması teşhisi konulan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
 
Gana'da "Lassa sıtması" alarmı
Ülkede iki hafta önce "Lassa sıtması" salgınına karşı vatandaşlar uyarılmıştı.
 
Komşu ülke Nijerya'da iki aydan bu yana devam eden Lassa sıtması salgını çok sayıda kişinin ölümüne neden oldu.
 
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada son iki ayda 300 kişinin hastalığa yakalandığını, bunlardan 90'ının hayatını kaybettiğini bildirmişti.
 
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
 

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