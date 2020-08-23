23 Ağustos 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.110 -1.50 EURO 8,6440 -0.17
USD 7,3400 0.59 ALTIN 457,020 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Larry King iki çocuğunu birkaç gün arayla kaybetti

23 Ağustos 2020 Pazar - 15:25 | Son Güncelleme : 23 08 2020 - 15:25

86 yaşındaki Larry King'in iki çocuğunun arka arkaya hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı.


People dergisinin haberine göre; King, önce geçen hafta evlatlık oğlu Andy'i kaybetti. 65 yaşındaki Andy'nin ölüm nedenine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. Larry King, tam bu acının üstesinden gelmeye çalışırken bu kez bir başka evladının ölüm haberini aldı.
 
Larry King'in bir süredir kanser tedavisi gören 51 yaşındaki kızı Chaia da ağabeyinden birkaç gün sonra hayata veda etti. Chaia, King'in Alene Akins ile olan evliliğinden dünyaya gelmişti.
 
Çocuklarının ölümünün ardından Facebook hesabından açıklama yapan King, “Büyük üzüntü ve bir babanın kırık kalbiyle iki çocuğum Andy King ve Chaia King’i kaybettiğimi doğruluyorum. Her ikisi de iyi ve düşünceli insanlardı, çok özleyeceğim. Andy beklenmedik şekilde 28 Temmuz’da kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Chaia 20 Ağustos’ta, akciğer kanseri teşhisi konulmasından kısa süre sonra hayata veda etti. Onları kaybetmek çok kötü hissettiriyor. Hiçbir ebeveyn çocuğunu toprağa vermek zorunda kalmamalı” ifadesini kullandı.
 
86 yaşındaki Larry King, geçen yıl felç geçirip ölümden dönmüştü. Efsane sunucu ve hayatta kalan üç çocuğunun bu büyük acıyla başa çıkmaya çalıştığı belirtiliyor.

ETİKETLER

Larry King çocuk hayat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.