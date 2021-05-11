Gazetevatan.com » Magazin » Lara pişmanlığını gözyaşları içinde anlattı! 'Dudağımla pipet bile tutamıyorum'
Lara pişmanlığını gözyaşları içinde anlattı! 'Dudağımla pipet bile tutamıyorum'
Bir dönemin ünlü şarkıcısı Lara, geçtiğimiz aylarda estetikle dudaklarını küçülttürmüştü. Gözyaşları içinde pişman olduğunu anlatan Lara, "Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın" diyerek hayranlarını uyardı.
2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, geçtiğimiz ay estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı. Pek çok ünlü dudaklarının daha dolgun gözükmesi için çaba harcarken, Lara aksine dudaklarını küçülttürmüştü.