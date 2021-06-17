Land Rover Defender'lar yeniden doğacak!

Kişiye özgü tasarım, donanım ve aksesuarla sıfırdan ve şaseden itibaren Defender üreten VLC Atelier, alışıla gelmiş bir otomobil üreticisi değil. İstanbul'da hizmet vermeye başlayan firma ikonik tasarıma sahip bir otomobil ve yaşam tarzı markası olarak sektöre yeni bir vizyonla giriş yaptı . Geçmişin ruhunu modern dünyada yaşatmayı hedefleyen VLC ATELIER ile “Yeniden Doğuş” hikayesine tanık olmak mümkün oluyor.

Aracı baştan başa değiştiriyor

Ataşehir’de tasarım ve üretim tesisine sahip olan VLC ATELIER, sadece otomobil tasarımlarında değil, sıradışı showroom’unda da ezberleri bozuyor.

Yetkililer otomatik veya düz vites, klasik veya puma torpido, station vagon veya double cap kasa ve daha pek çok seçeneğin sunulduğu tasarım aşamasından sonra seçtiğiniz özellikler ve donanımlarla aracınızın fiyatını sizin belirleyeceğinizi söylüyorlar.