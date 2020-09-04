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Lamborghini ile karpuz satan adam bakın kim çıktı!
İstanbul Beyoğlu’nda Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına doldurduğu karpuzların kilosunu 5 liradan satan kişinin İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami (24) olduğu ortaya çıktı. Antalya’da eşiyle birlikte yaşayan Hatami, İran’da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar yüzünden tutuklandığı, tahliye olduktan sonra da ailesiyle Antalya’ya yerleştiği öğrenildi.
İstanbul Beyoğlu'nda lüks otomobilini yol kenarına çeken bir Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı.